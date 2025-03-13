Песни «Касты» исчезли из музыкальных сервисов «Яндекс» и Apple

Все песни группы «Каста» пропали с музыкальных сервисов. Об этом сообщило в своем телеграм-канале РИА Новости.

Представители издания обнаружили, что все песни группы «Каста» полностью пропали в музыкальном сервисе Apple. В сервисе «Яндекс» они до сих пор есть, но только в виде записей с концертов. Все студийные треки также стали недоступны для пользователей.

Журналисты объяснили этот факт тем, что участники группы по собственной инициативе поудаляли свои песни с этих сервисов. Чем вызван такой поступок музыкантов, не объясняется.

Ранее сообщалось, что рэпер Владислав Лешкевич*, более известный под сценическим псевдонимом Влади, был объявлен иноагентом. Основанием для этого стало распространение информации других лиц, признанных в России иностранными агентами. Кроме того, Лешкевич сам выступал против проведения специальной военной операции на Украине и критиковал власти России.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами.