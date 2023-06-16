«Решила на пенсию заработать»: на границе с Эстонией задержали украинку, которая пыталась ввезти в РФ запрещенку

По данным журналистов, таможенники во время осмотра 52-летней украинки нашли в ее сумке мощное обезболивающее с содержанием сильного психотропного вещества, оборот которого ограничен в России. Женщина не смогла объяснить, зачем ей нужно это лекарство.

«Решила на пенсию заработать»; «Назад в Эстонию, пусть там травит население»; «Мы не хотим, чтобы наши налоги тратились на ее содержание в тюрьме или СИЗО», — высказались о ситуации россияне, предполагая, что украинка хотела распространить препарат не как лекарственное средство.

В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и их аналогов.

Ранее россияне поддержали инициативу проверить Hardcore Fighting на пропаганду запрещенки.