«Записывают видеоролики с прокуренными лицами»: участников популярных кулачных боев проверят на наркотики
Россияне поддержали инициативу проверить Hardcore Fighting на пропаганду запрещенки
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Генпрокуратура РФ проверит лигу кулачных боев поп-ММА Hardcore Fighting на предмет пропаганды наркотиков. А одного из участников, бойца Залимхана Юсупова, также проверят на употребление запрещенных веществ, сообщает Mash.
Проверку инициировала организация «Армия защитников отечества». Общественникам показалось странным прозвище Юсупова «Залик-солевой». Кроме того, сами участники кулачных боев отмечали, что борец употребляет «всякую дрянь».
Также в общественной организации посчитали, что происходящее в рамках мероприятий лиги может дурно влиять на подрастающее поколение. Например, «Армия защитников отечества» заметила, что у бойцов бывают огромные зрачки, неконтролируемая агрессия и дерганность.
Многие пользователи Сети поддержали идею проверить лигу.
«У этих борцов спорт заканчивается после двух минут на ринге. Потом об этом «опыте» полгода записывают видеоролики с прокуренными лицами. Позорище»; «Эти бойцы уже достали. В социальных сетях несут всякую ерунду. Действительно, как будто под какими-то веществами», — рассуждают пользователи Сети.
Ранее гражданин Ирана попытался ввезти в Россию наркотики в чае.