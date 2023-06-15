«Записывают видеоролики с прокуренными лицами»: участников популярных кулачных боев проверят на наркотики

«У этих борцов спорт заканчивается после двух минут на ринге. Потом об этом «опыте» полгода записывают видеоролики с прокуренными лицами. Позорище»; «Эти бойцы уже достали. В социальных сетях несут всякую ерунду. Действительно, как будто под какими-то веществами», — рассуждают пользователи Сети.