Reuters: Израиль планирует провести в секторе Газа невиданную по свирепости операцию

Израиль обещает уничтожить ХАМАС в ходе наступления на сектор Газа, но не имеет очевидной конечной цели и четкого плана управления разоренным палестинским анклавом даже в случае победы на поле боя, пишет Reuters.

По словам источников агентства, Израиль запланировал операцию «Железные мечи», которая не имеет аналогов по своей жестокости и не будет не похожа на то, что Тель-Авив ранее предпринимал в секторе Газа.

Стратегия Израиля заключается в том, чтобы разрушить инфраструктуру Газы, не считаясь с жертвами среди мирного населения, оттеснить жителей анклава на юг и преследовать ХАМАС, взорвав лабиринт подземных туннелей, построенных группировкой для проведения своих операций.

При этом израильские официальные лица не представляют, как в этом случае будет устроено послевоенное будущее.

Такой подход пугает даже ближайших союзников Израиля в Вашингтоне. В США не сомневаются, что Израиль может разработать эффективный план нанесения долгосрочного ущерба ХАМАС, но Белый дом беспокоит отсутствие стратегии выхода из войны.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток – в материале «Подмосковье сегодня».