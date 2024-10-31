Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме

В Черкесске был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня после взрыва газа в многоквартирном жилом доме, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Антон Шахбазян.

«Решением мэрии муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Организована работа комиссии по оценке ущерба», — сообщил он.

Шахбазян добавил, что работы на месте происшествия продолжаются. Для ликвидации последствий на место направлено 213 специалистов и 46 единиц техники, из которых 86 человек и 19 единиц техники — это сотрудники МЧС России.

Согласно последним данным, на месте трагедии в Черкесске сотрудники МЧС России обнаружили тела еще двух жертв под завалами. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Таким образом, общее число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме Черкесска возросло до четырех человек.

Ранее сообщалось, что взрыв газа в Черкесске могла устроить пенсионерка, которая накануне обещала всех взорвать. Соседи рассказали, что женщина страдала психическими проблемами, часто вступала в конфликты с ними и на прошлой неделе угрожала всем взорвать их.

Несколько раз специалисты по газу пытались проверить ее оборудование, но она никого не впускала. Однажды она даже обозвала полицейских через дверь.