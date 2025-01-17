Режим ЧС ввели в районе Воронежской области с горящей нефтебазой
Губернатор Гусев: в Лискинском районе Воронежской области введен режим ЧС
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В Лискинском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе, возникшего после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что спасательные службы продолжают активно бороться с огнем, на месте происшествия работает значительная группа сотрудников МЧС России и специализированные пожарные поезда. Вблизи организованы места для питания и отдыха пожарных.
16 января Гусев сообщил, что ночью на территории трех районов Воронежской области произошла атака более 10 беспилотных летательных аппаратов.
Основной удар пришелся на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших в результате инцидента нет, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало.
Ранее сообщалось ,что в Саратовской области в связи с атакой БПЛА ввели режим ЧС межмуниципального уровня.