Режим ЧС ввели в районе Воронежской области с горящей нефтебазой

В Лискинском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе, возникшего после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что спасательные службы продолжают активно бороться с огнем, на месте происшествия работает значительная группа сотрудников МЧС России и специализированные пожарные поезда. Вблизи организованы места для питания и отдыха пожарных.

16 января Гусев сообщил, что ночью на территории трех районов Воронежской области произошла атака более 10 беспилотных летательных аппаратов.

Основной удар пришелся на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших в результате инцидента нет, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало.

Ранее сообщалось ,что в Саратовской области в связи с атакой БПЛА ввели режим ЧС межмуниципального уровня.