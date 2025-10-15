Режим ЧС ввели в Смирныховском районе из-за аварийного моста

В Смирныховском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации на трассе, соединяющей Победино и Первомайск. Такое решение принято администрацией в связи с критическим состоянием моста через реку Житница, что ставит под угрозу нормальную жизнедеятельность села Первомайск.

На период проведения ремонтных работ движение по мосту полностью приостановлено для всех видов транспорта.

Местные власти оперативно организовали информирование населения, взяли под контроль поставки продовольствия и топлива, а также проводят инвентаризацию лекарственных средств в сельском пункте здравоохранения.

Дорожная полиция обеспечивает перекрытие движения в зоне ЧС, в то время как специализированные бригады приступают к неотложным восстановительным мероприятиям.

