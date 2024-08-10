Режим КТО введен в Курской области из-за нападения Украины

Режим контртеррористической введен на всей территории Курской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Смирнов. Сообщается, что на такие меры пришлось пойти в связи с недавним нападением на регион украинских диверсионных вооруженных формирований.

Также в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны украинских боевиков режим контртеррористической операции ввели и в соседней Белгородской области. Об этом сообщил НАК.

Напомним, Национальный антитеррористический комитет РФ вечером в пятницу, 9 августа, проинформировал, что ввиду повышения уровня активности диверсионно-террористических угроз со стороны соседней Украины временно вводится режим контртеррористической опасности на территории Брянской области.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.