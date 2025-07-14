Результативная ночь ПВО: над пятью регионами РФ уничтожили 11 украинских БПЛА

В ночь с 13 по 14 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов по территории России, сообщило Министерство обороны.

Всего с 20:30 до 7:00 мск было уничтожено 11 беспилотников дронов самолетного типа, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство России.

Так, над Орловской областью ПВО сбила шесть БПЛА. Еще два беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью. Один аппарат нейтрализован в Курской области.

Также один беспилотник был перехвачен над территорией Республики Крым, и еще один — над акваторией Черного моря.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы без последствий для инфраструктуры и населения. В настоящее время обстановка в указанных регионах находится под контролем, дополнительные меры безопасности не вводятся.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области введут новые меры безопасности от БПЛА.