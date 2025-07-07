В Ленинградской области введут новые меры безопасности от БПЛА

В связи с участившимися атаками беспилотников, руководство Ленинградской области принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности. Этот вопрос обсуждался на совещании областного правительства под руководством губернатора Александра Дрозденко, как сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор распорядился организовать дежурство машин, оснащенных мобильными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вблизи мест проведения массовых собраний граждан.

Также планируется осуществлять проверку транспортных средств, въезжающих на территории внутренних дворов и парковок, находящихся в ведении органов государственной власти.

В правительстве области подчеркнули, что SMS-оповещения о воздушной тревоге будут рассылаться жителям только в случае возникновения непосредственной угрозы для их конкретного местоположения. Ограничения мобильной связи будут вводиться выборочно.

Снижение стандарта связи с 4G до 2G будет применяться исключительно в зонах, где существует вероятность пролета беспилотных летательных аппаратов, а не повсеместно на территории области.

Ранее сообщалось, что ФПК из-за авиаколлапса включила в поезда из Петербурга в Москву дополнительные вагоны.