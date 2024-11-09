РИА Новости: испорченное мясо могло стать причиной отравления семьи в Тверской области

Причиной отравления семьи в Тверской области могло стать некачественное мясо. Об этом РИА новости сообщил источник в правоохранительных структурах.

В ночь на субботу, 7 ноября, члены семьи из Вышнего Волочка были экстренно госпитализированы с симптомами отравления — высокой температурой и рвотой. Из-за ухудшения состояния здоровья самая младшая девочка 2022 года скончалась.

Прокуратура Тверской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что семья с ребенком отравилась неизвестным веществом в Рязани. Трое членов семьи почувствовали себя плохо, после чего вызвали скорую помощь.