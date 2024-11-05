Семья с ребенком отравилась неизвестным веществом в Рязани

Как сообщает агентство YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани, местная семья из трех человек, родители и 12-летняя девочка, отравились неизвестным веществом.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 4 ноября, на улице Костычева в квартире многоэтажного дома. В какой-то момент все трое почувствовали себя плохо, успев вызвать на место скорую помощь.

«Вероятной причиной стала неисправная вытяжка, установленная в помещении.По предварительной информации, отравление могло произойти из-за бытового газа», — приводится в публикации.

В настоящее время все трое госпитализированы. Об их состоянии пока не сообщается.

Ранее иммунолог Крючков перечислил возможные причины отравления зефиром в России.