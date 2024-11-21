РИА Новости: на математика Вербицкого, призывавшего к ударам по России, завели дело

Блогер и математик Михаил Вербицкий призывал к нанесению ударов по территории РФ. За это на него было заведено уголовное дело. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на данные, полученные от одного из силовиков.

«В отношении Михаила Вербицкого 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — указал им неназванный источник.

По некоторым сведениям, сам Вербицкий сейчас находится за рубежом.

Ранее сообщалось, что киноактер Смольянинов подал апелляцию на свой заочный приговор об аресте. Ему вменяют распространение фейковой информации о Вооруженных силах РФ, а также разжигании ненависти. Сам артист не считает себя виновным.