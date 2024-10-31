РИА Новости: ущерб по делу о поставках некачественного питания Минобороны не возмещается

Вопрос об ущербе в деле против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) за поставку некачественного питания для Министерства обороны России на сумму 1,3 млрд руб. по-прежнему актуален и не компенсируется обвиняемыми, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Ущерб по делу остается все тем же — 1,3 млрд руб. Он не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется», — рассказал собеседник агентства.

20 апреля Басманный суд Москвы поместил под арест топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны России.

Как рассказали в суде, стоимость контрактов с Министерством обороны была искусственно завышена за счет увеличения расходов на приготовление пищи, а качество продуктов не соответствовало условиям договоров.

Во время одного из судебных заседаний стало известно о сумме ущерба в 1,3 млрд руб. Экспертная комиссия признала непригодными к использованию сухие пайки, упомянутые в уголовном деле.

Смирнова признала свою вину и выразила раскаяние, заключив досудебное соглашение.

Ранее сообщалось, что АО «Грязинский пищевой комбинат» не работает и не принимает заказы. Дата возобновления работы комбината неизвестна. Некоторые работники уволились и уже трудоустроились в других компаниях.