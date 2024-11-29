РИА Новости: в деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует бандгруппа

В уголовном деле бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова* упоминается незаконное вооруженное формирование, что зафиксировано в официальных судебных материалах, передает РИА Новости.

Согласно указанным документам, речь идет о банде «гимринцев». В конце октября Магомедов, подозреваемый в поддержке терроризма, был включен в реестр террористов и экстремистов в Российской Федерации.

Магомед Магомедов был задержан в начале октября 2023 года по делу о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 160 УК РФ) и позднее арестован решением столичного суда.

После этого, помимо обвинений в растрате, ему также вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство нескольких человек, совершенное группой по предварительному сговору, а также участие в незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Великобритании Луиза Хейг ушла в отставку после сообщений о ее судимости за мошенничество, которое произошло 10 лет назад.

*физическое лицо, которое включено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.