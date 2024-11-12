РИА Новости: ВСУ начали оставлять в ДНР необычные замаскированные мины в виде сломанных веток

На дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике украинские вооруженные силы используют дроны для доставки замаскированных мин-ловушек, маскируя их под сломанные ветки, согласно видео, которое опубликовано РИА Новости.

С первого взгляда такая ловушка выглядит как обычная ветка, но при более пристальном рассмотрении можно заметить, что она обмотана скотчем, имеющим цвет коры, и вокруг нее обвита проволока, а внутри находится тротиловая шашка.

Позже обнаруженная угроза была ликвидирована на месте с помощью дронов.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют на позиции под Курахово химический газ.