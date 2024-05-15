Украинские ВС стреляют по гражданскому населению из артиллерийского вооружения в ходе своего отступления на Харьковском направлении. Соответствующее заявление сделал российский военнослужащий с позывным «Вин», его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Солдат указал на то, что вражеские ВС пытаясь достать армию России, производит выстрелы по дорогам, домам и улицам всего поселка Пыльное в Харьковской области. Военный подчеркнул, что ВСУ используют для этого и кассетные снаряды вместе с РСЗО «Град». По словам Вина, из-за таких попыток обнаружения, страдает мирное население поселка.

Он также добавил, что украинские артиллеристы начали свою работу лишь через час после того, как российские бойцы отошли со своих позиций.

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