Риэлтор Ана Мария: перебежчик Кузьминов не мог законно вселиться в квартиру в Испании

Максим Кузьминов не мог купить либо на законных основаниях арендовать квартиру в Испании, в которой он проживал на момент смерти. Почти наверняка его вселение в это жилье проходило с использованием коррупции, так считает испанский агент по недвижимости Ана Мария. Ее слова привели РИА Новости .

Журналисты не стали раскрывать полного имени женщины. Она заявила, что покупка квартиры Кузьминовым вызывает у нее большие сомнения, так как это занимает очень большое время.

«Это очень долгий процесс, и испанские бюрократы при всем желании не смогли бы все так быстро оформить. Скорее всего, взял в аренду», - указала риэлтор.

Но даже арендовать это жилье у Кузьминова бы не вышло, так для этого необходимо предоставить властям ряд официальных справок, в том числе о доходах. Наиболее вероятным видится решение вопроса через кого-то из знакомых, либо через крупную взятку.

Район, в котором обитал перебежчик, относится в разряду недешевых и солидных. Дома там снабжены видеокамерами и обнесены заборами. В таком жилье проживают не столько испанцы, сколько приезжие из других стран, в том числе выходцы из стран бывшего СССР.

Ранее смерть Кузьминова прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Собаке - собачья смерть», - заявил он.