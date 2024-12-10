Риелтор Барсуков: мошенничество с недвижимостью выглядит как обычная сделка

В нижней палате парламента предложили ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости с целью уберечь население от мошеннических действий. По словам риелтора Константина Барсукова, на 100% это проблему не решит, однако некие правила игры задаст. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что в целом мошенническая схема выглядит как обычная сделка продажи недвижимости.

По мнению эксперта, до того, как человек начинает продавать квартиру, ему внушают, что он принимает участие в какой-то спецоперации ФСБ, полиции и прочих структур, в рамках которой необходимо продать квартиру.

Он подчеркнул, что в серьезных риелторских компаниях подобные обманные сделки нередко вылавливаются на этапе, когда человек обращается для продажи квартиры, поскольку осознают, что продавец находится под влиянием, и передается в полицию.

Ранее в Госдуме предложили ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости.