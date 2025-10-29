Риелтор назвала моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке недвижимости

Рынок недвижимости столкнулся с новой опасной схемой мошенничества, при которой покупка квартиры у пожилого человека может обернуться полной потерей денег. По словам риелтора Натальи Перескоковой, участились случаи, когда пенсионеры через суд требуют признать сделку недействительной, ссылаясь на свое неосознанное согласие или недееспособность, и суды часто удовлетворяют такие иски. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что проблема усугубляется тем, что традиционные механизмы защиты перестали работать. Страховые компании исключили из договоров титульного страхования соответствующие риски, а нотариальное заверение и период охлаждения не гарантируют безопасности — мошенники могут месяцами оказывать психологическое давление на пожилого продавца. Это привело к ситуации, когда защитный правовой инструмент превратился в оружие против добросовестных покупателей.

По мнению риелтора, в этих условиях ключевое значение приобретает тщательная проверка продавца. Специалисты рекомендуют обращать внимание на «красные флаги»: обязательно лично общаться с пожилым человеком, задавать уточняющие вопросы о его родственниках и их отношении к сделке, проверять документы через официальные источники. Фиксация всех этапов общения и использование безналичного расчета могут стать дополнительными доказательствами добросовестности покупателя в суде.

Она подчеркнула, что единственным действенным решением могло бы стать законодательное требование о внесении спорной суммы на депозит суда при подаче иска о признании сделки недействительной. Пока же покупателям остается полагаться на максимальную осторожность и документальную фиксацию каждого шага сделки, поскольку полной защиты от подобных махинаций сегодня не существует.

