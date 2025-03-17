Риттер предупредил о последствиях размещения западных войск на Украине

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что в случае размещения войск НАТО на территории Украины Россия будет рассматривать их как непосредственных участников конфликта и законные военные цели.

Риттер подчеркнул важность терминологии, отметив существенную разницу между «союзными войсками» и «миротворцами». По его мнению, союзные силы автоматически становятся участниками боевых действий и будут восприниматься российской стороной соответствующим образом. Комментарий аналитика в соцсетях последовал за заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о возможном прибытии «союзных сил» на Украину без предварительного уведомления России.

2 марта в Лондоне состоялся неформальный европейский саммит по обсуждению ситуации на Украине, после которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о намерении создать коалицию для защиты соглашения по Украине и обеспечения мира в регионе.

Согласно информации агентства Bloomberg, Великобритания и Франция в ближайшее время планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», готовых участвовать в возможном размещении так называемого миротворческого контингента на Украине.

Ранее стало известно о том, что украинский БПЛА нанес удар по школьному автобусу в Запорожской области.