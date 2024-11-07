Рядом с детским садом в Петропавловске-Камчатском заметили медведя
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В районе Садового переулка 10/1 в Петропавловске-Камчатском заметили медведя. О ЧП сообщает телеграм-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Отмечается, что хищник разгуливал рядом с детским садом и школой.
Позднее сотрудники ведомства сообщили, что медведя застрелили.
Это уже не первый случай, когда медведи приходят к людям.
Так, три недели назад в Петропавловске-Камчатском заметили еще одного медведя.
Животное тоже отстрелили.
Работники МЧС напоминают, что при встрече с этим диким животным ни в коем случае нельзя убегать. Нужно медленно отходить назад, не делая при этом никаких резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию.
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