Рядом с детским садом в Петропавловске-Камчатском заметили медведя

В районе Садового переулка 10/1 в Петропавловске-Камчатском заметили медведя. О ЧП сообщает телеграм-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что хищник разгуливал рядом с детским садом и школой.

Позднее сотрудники ведомства сообщили, что медведя застрелили.

Это уже не первый случай, когда медведи приходят к людям.

Так, три недели назад в Петропавловске-Камчатском заметили еще одного медведя.

Животное тоже отстрелили.

Работники МЧС напоминают, что при встрече с этим диким животным ни в коем случае нельзя убегать. Нужно медленно отходить назад, не делая при этом никаких резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию.

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