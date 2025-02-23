Взрыв прогремел на стройплощадке на юге Москвы

На территории предприятия у ЖК «Ривер парк» в Москве прогремел взрыв, а после начался сильный пожар, сообщает Baza.

Инцидент случился на территории предприятия на Коломенской улице. По данным канала, все произошло, предположительно, из-за газового баллона и емкости с горючим. Очевидцы сообщили, что слышали звук взрыва, а вскоре увидели огонь и черные столбы дыма.

Сообщается, что в огне оказались две бытовки и автомобиль. К месту стягиваются экстренные службы, пожаром оперативно занимаются сотрудники МЧС. По данным АГН «Москва», возгорание успешно ликвидировали. Однако подробностей ЧП пока не раскрывают.

Ранее Baza передавала, что Москве у здания апелляционного суда обнаружили предмет, похожий на мину.