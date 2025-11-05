Рядом с ж/д станцией нашли тело женщины со связанными за спиной руками

Полиция Малайзии обнаружила неподалеку от железнодорожной станции обнаженный труп женщины, у которой руки были связаны за спиной. Об этом сообщила медиакомпания Mothership.

Находка в Малайзии была сделана еще 29 октября рядом с железнодорожной станцией города Сери-Кембанган. Сначала полицейским пожаловался прохожий, что в одном месте очень сильно и неприятно пахнет. Правоохранители осмотрели местность и нашли в кустах возле электроподстанции тело мертвой женщины. Ее руки были связаны за спиной. Буквально на следующий день погибшую уже опознали.

Оказалось, что заявление о пропаже женщины было подано в полицию еще 25 октября. Появлялась информация, что по этому делу задержаны три человека. Впоследствии оказалось, что это брат пропавшей, ее бывший любовник, и также один неназванный человек. По словам полиции, все эти люди помогают следствию. Причина гибели женщины пока не раскрывается.

