Рязанские школьницы, найденные в «Москва-Сити», оказались накачаны неизвестным препаратом

Двух школьниц из Рязани, которые без спросу укатили погулять в Москву, пришлось госпитализировать. Какие-то парни угостили их таблетками, после чего девочкам стало не по себе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Двое подростков возрастом в 13 и 15 лет сбежали от родителей из Рязани и поехали в Москву, чтобы погулять и снять контент для социальных сетей. В столице они сразу двинулись в сторону «Москва-Сити». Рядом с комплексом какие-то парни предложили девочкам принять таблетки. Те согласились, после чего у них наступили сонливость и упадок сил. Девушки едва успели добраться до отеля, где упали на диван и заснули. Для них пришлось вызвать скорую, которая доставила их в больницу с подозрением на отравление сильным психотропным препаратом.

«Сейчас обе уже пришли в себя и теперь объясняют своё поведение семьям. Это уже второй выезд школьниц на тусу в Москву», — указал микроблог.

Первая поездка была заметно более короткой и благополучной. Тогда девочек на улице остановили полицейские, которые узнали, что те приехали в другой город одни и немедленно посадили их в электричку в обратном направлении.

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