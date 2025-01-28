В Забайкалье мужчина на ходу нокаутировал девочку одним ударом

В городе Краснокаменске, расположенном в Забайкальском крае, местный житель был задержан за нанесение побоев несовершеннолетней девочке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент с мужчиной и девочкой вызвал бурную реакцию в обществе. На видеозаписи с камеры наблюдения, которую опубликовал телеграм-канал Baza, запечатлено, как злоумышленник наносит сильный удар кулаком в голову проходящей мимо школьнице, в результате чего она мгновенно потеряла сознание.

По информации местных СМИ, девочка получила травмы, включая перелом носа и сотрясение мозга. Волк подтвердила, что нападавший был задержан и в отношении него начато уголовное разбирательство по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался сжечь заживо бывшую супругу и четверых детей под Иркутском.