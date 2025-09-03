Рязанской области выделят 200 млн рублей на ликвидацию последствий ЧП в Лесном

Федеральный центр выделит Рязанской области солидную финансовую поддержку для преодоления последствий недавней чрезвычайной ситуации. Регион получит 200 миллионов рублей из федерального бюджета в виде целевой дотации на обеспечение сбалансированности. Эти средства предназначены для компенсации масштабного ущерба, причиненного трагическими событиями в поселке Лесной. Об этом сообщает издание 7info.

Решение о выделении трансферта было принято Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от региона Андрей Макаров, возможности местного бюджета ограничены, а проведение неотложных работ и выплат пострадавшим требует незамедлительного финансирования. Выделенные средства будут направлены на два ключевых направления: финансовую поддержку граждан и срочное восстановление разрушенной инфраструктуры поселка.

Непосредственные последствия для пострадавших уже определены. Губернатор Павел Малков подтвердил, что выплаты семьям погибших составят свыше пяти миллионов рублей с учетом средств региона, предприятия-виновника и Социального фонда России. Градация компенсаций для пострадавших варьируется от 413 тыс. рублей до 1,2 млн рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью. Важно, что процесс выплат уже запущен, что позволит людям быстрее восстановиться после перенесенной трагедии.

Таким образом, своевременное вмешательство федеральных властей позволит закрыть критический разрыв в бюджете области и обеспечить полное и оперативное выполнение всех обязательств перед жителями поселка Лесной. Данная мера не только оказывает вещественную поддержку региону в трудную минуту, но и демонстрирует слаженность работы властных структур разного уровня в экстренной ситуации.

Ранее сообщалось, что шестнадцать семей в Рязанской области получили компенсацию после ЧП.