Шестнадцать семей в Рязанской области получили компенсацию после ЧП

В Рязанской области продолжается работа по поддержке пострадавших в результате трагического происшествия в поселке Лесной. Из регионального бюджета уже произведены компенсационные выплаты 16 семьям, потерявшим близких. Как сообщает оперативный штаб, на 26 августа заявления на получение такой помощи подали 17 семей. Об этом сообщает издание 7info.

Параллельно осуществляется поддержка раненых — из 11 поданных заявлений два уже удовлетворены, и выплаты перечислены. Не остались без внимания и те, чье имущество пострадало во время ЧП: 68 человек получили финансовую помощь на первоочередные нужды для преодоления последствий трагедии.

Однако ожидается, что число погибших продолжает расти — на данный момент в списках значатся 28 человек. Процесс опознания и проведения необходимых экспертиз все еще продолжается, что может привести к увеличению количества официально признанных жертв.

Итогом сложившейся ситуации стала отлаженная работа властей по оперативному оказанию финансовой помощи, что стало важным шагом для поддержки граждан в чрезвычайной ситуации. Однако окончательные последствия трагедии еще предстоит осознать, а работа по идентификации и поддержке пострадавших остается приоритетом для региона.

Ранее была названа причина взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области.