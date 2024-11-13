Генсек НАТО высказался за усиление границ с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в Польшу одобрил инициативу местных властей, а также стран Прибалтики и Финляндии, направленную на укрепление границ с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом чиновник заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском.

«Мы только что обсуждали усиление совместно со странами Балтии и Финляндией границ, я приветствую эту инициативу», — заявил чиновник на пресс-конференции.

В июне Совет министров Польши принял решение создать «Национальную программу сдерживания и обороны – «Восточный щит», на которую в 2024-2028 годах всего направят 10 млрд злотых. Согласно плану, этих денег должно хватить для создания полноценной оборонной инфраструктуры на восточном фланге Североатлантического альянса для противодействия угрозам, которые якобы исходят от России и Белоруссии.

Ранее власти Польши признались, что появившаяся на севере страны американская база нужна для противодействия РФ. Громкое заявление сделал президент страны Анджей Дуда на церемонии открытия объекта.