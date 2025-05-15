Рютте заявил о выяснении всех обстоятельств происшествия в Балтийском море со стороны НАТО

Североатлантический альянс поддерживает связи с Эстонией для того, чтобы выяснить все обстоятельства с тем инцидентом, который произошел в Балтийском море. Об этом сообщил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте. Его слова привело агентство Reuters.

По утверждению генсека, руководство НАТО должно знать все те обстоятельства, которые привели к попытке захватить танкер в Балтийском море. В связи с этим руководство альянса проводит детальное исследование инцидента.

«НАТО и Эстония сейчас находятся в тесном контакте и координации», — указал он.

Рютте добавил, что государства, которые входят в НАТО, предпринимают в этом регионе усилия по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что ВМФ Эстонии при поддержке военной авиации Польши предприняли попытку захватить в нейтральных водах танкер, который передвигался под флагом Габона. Его пытались остановить, а затем вытеснить в эстонские территориальные воды. Также была предпринята попытка высадить десант с вертолета на палубу.