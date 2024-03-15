RND: на Украине погиб бывший солдат бундесвера Штфеан

Штефан был бывалым солдатом. Он пять лет прослужил в бундесвере и трижды отправлялся в командировку в Афганистан.

На Украину гражданин ФРГ отправился воевать еще в апреле 2022 года. В ВСУ он состоял в иностранном легионе, был командиром разведгруппы и оператором БПЛА.

14 марта блиндаж, в котором находился Штефан, накрыло прямым попаданием артиллерийского снаряда.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что с начала СВО на Украине уничтожено 5962 наемника из 13387, прибывших испытать удачу. Из Германии приехали 235 боевиков, 88 из них домой не вернутся. Неясно, успел ли попасть Штефан в этот отчет.