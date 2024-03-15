RND: на Украине погиб бывший солдат бундесвера Штфеан
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На Украине погиб 37-летний немецкий наемник по имени Штефан, сообщает RND.
Штефан был бывалым солдатом. Он пять лет прослужил в бундесвере и трижды отправлялся в командировку в Афганистан.
На Украину гражданин ФРГ отправился воевать еще в апреле 2022 года. В ВСУ он состоял в иностранном легионе, был командиром разведгруппы и оператором БПЛА.
14 марта блиндаж, в котором находился Штефан, накрыло прямым попаданием артиллерийского снаряда.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что с начала СВО на Украине уничтожено 5962 наемника из 13387, прибывших испытать удачу. Из Германии приехали 235 боевиков, 88 из них домой не вернутся. Неясно, успел ли попасть Штефан в этот отчет.