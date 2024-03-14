В Иностранный легион ВСУ вербуют наемников с помощью эротического проморолика
Фото: [freepik.com]
Европейский сегмент YouTube заполнил проморолик, предлагающий вступить в Иностранный легион ВСУ.
На кадрах маняще извиваются полуобнаженные красавицы. «Украинские женщины ждут вашей помощи. Присоединяйтесь к группе смельчаков!» — призывают титры на видео.
Сегодня Минобороны России опубликовало данные об иностранных наемниках, воюющих на Украине. Ведомство производит персональную фиксацию каждого боевика. Всего с начала спецоперации на Украину прибыло 13 387 «солдат удачи». К настоящему времени подтверждена ликвидация 5962 из них.
Рекордсменами являются поляки. В зону СВО прибыло 2960 польских легионеров, 1497 из них навсегда остались лежать в украинском черноземе.
Ранее рассказывалось, что польские наемники охотно откликнулись на предложение пранкеров вступит в фантомную ЧВК Порошенко.