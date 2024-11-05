Замначальника тыла Росгвардии Мирзаев, находящийся под арестом, заявил о грубом обращении

Заместитель начальника тыла Росгвардии, генерал-майор Мирза Мирзаев, находящийся под арестом, выразил недовольство по поводу обращения с ним в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщил Mash.

По сообщению телеграм-канала, Мирзаев отметил, что сотрудники полиции с «Петровки» общались с ним грубо, повредили его личные вещи и относились к нему «хуже, чем к животному».

Источники Mash указывают, что в настоящее время замначальника тыла Росгвардии помещен в следственный изолятор №4 «Медведь». Он положительно отзывается о своих условиях содержания и назвал своих соседей по камере интеллигентными людьми.

Ранее сообщалось, что генерал Росгвардии Мирзаев попался на взятке в 140 млн руб. Такую сумму он потребовал от компании, занимающейся поставкой модулей для быстровозводимых зданий.