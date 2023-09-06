Родителям школьников рассказали о функции приложения «112 МО», которая будет полезна в учебном году

Функция «Связанные контакты» в мобильном приложении «112 МО» позволит родителям школьников в целях безопасности всегда быть в курсе, где находятся их дети.

Данная опция позволяет знать местоположение несовершеннолетних, будь то школа, спортивная секция или дом, отметили в пресс-службе подмосковной Системы-112.

Для того, чтобы воспользоваться функцией «Связанные контакты», необходимо установить приложение «112 МО» на телефон родителя и ребенка. Затем в соответствующем разделе нужно ввести номер телефона ребенка и подтвердить запрос на отслеживание местоположения. После этого станет доступна интерактивная карта с отметкой о местонахождении детей.

Напомним, в августе в мобильном приложении Системы-112 появилось еще несколько новых функций, в том числе упрощенное оформление ДТП и видеочат для связи с операторами-сурдопереводчиками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все сотрудники бригад подмосковной станции скорой медицинской помощи были застрахованы.