Подмосковные родители могут узнать местоположение своих детей с помощью приложения «112 МО»

Мобильное приложение Системы-112 Подмосковья в новом учебном году поможет родителям школьников всегда быть в курсе местонахождения их детей в целях безопасности. Речь идет о функции «Связанные контакты», которая недавно появилась в приложении «112 МО», напомнила пресс-служба ведомства.

Родителю необходимо установить приложение Системы-112 на свой телефон и телефон ребенка. Затем нужно ввести номер телефона в разделе «Связанные контакты» и подтвердить запрос на отслеживание местоположения. После этого станет доступна интерактивная карта с отметкой о местонахождении детей.

Кроме того, в приложении «112 МО» можно отмечать локации, где должен бывать ваш родственник. В таком случае на телефон будут приходить уведомления, если близкий человек входит или выходит с указанного адреса. Например, родитель получит сведения о том, что ребенок пришел в спортивную секцию, музыкальную школу, домой или покинул эти места.

Приложение «112 МО» было запущено в 2017 году. Оно является собственной разработкой Системы-112 Подмосковья. Сервис функционирует на российском программном обеспечении. Им пользуются уже свыше трехсот тысяч жителей региона. С его помощью в экстренной ситуации можно вызвать врача, полицию, пожарную и другие службы, а также отслеживать их маршрут. Помимо этого, в приложении можно получить инструкции о том, как правильно действовать в экстренных ситуациях, а также найти адреса необходимых служб и организаций.

Мобильное приложение «112 МО» постоянно обновляется. Недавно в нем появились новые функции, в том числе видеочат, упрощенное оформление ДТП и помощь в нахождении пропавшего человека, если он попал в больницу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что безопасность жителей Подмосковья является абсолютным приоритетом.