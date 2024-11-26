Российские военные силы заняли поселок Великая Новоселка на времевском направлении в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В поселке расположен значительный командный и логистический узел украинских вооруженных сил. Рогов заявлял, что войска РФ активно вытесняют подразделения ВСУ из восточной части Великая Новоселка. Времевское направление располагается на границе Запорожской области и ДНР.

Продвижение российских войск к Великой Новоселке создает возможность контроля огнем над маршрутами снабжения украинских группировок между направлениями Ореховка и Времевка на запорожском фронте.

Ранее сообщалось, что большая часть покинувших ранее свои жилища после начала Россией спецоперации граждан Украины намереваются вернуться в вошедшие в состав России новые регионы.