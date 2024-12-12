Рогов: российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР

Российские войска вошли в село Шевченко, расположенное западнее Курахово в ДНР, где начались боевые действия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщило РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что российские силы продолжают окружать контролируемый ВСУ Курахово с западного и южного направлений и город уже взят в кольцо с нескольких сторон.

По его информации, восточная часть города освобождена российскими войсками, схватки продолжаются в центральной, южной и западной областях, и вскоре оставшиеся под контролем ВСУ территории могут оказаться в полной блокаде.

Он отметил, что таким образом кольцо вокруг Курахова снова сжимается и угроза полного окружения украинских сил в этом районе становится более явной.

Кроме того, Рогов подчеркнул, что ожесточенные боевые действия в Курахове продолжаются и инициатива остается в руках российской армии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово, в селе идет зачистка.