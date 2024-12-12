Российские войска выбили украинских боевиков из населенного пункта Сонцовка, что расположено севернее Курахово в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Общественной палаты Рогова.

По словам собеседника журналистов, в настоящее время в Сонцовке идет зачистка территории.

Помимо этого, военный эксперт Гагин заявил, по причине отсутствия подготовленных рубежей обороны в ВСУ, украинским подразделениям после сдачи Курахово в ДНР будет некуда отступать.

«Сейчас они отступают на неподготовленные позиции — какие-то дачные поселки, небольшие деревни, где они пытаются выжить… отступление, скажем так, похоже на бегство», — сказал он.

Ранее Гагин сообщил, что Армия России может полностью освободить Курахово в ближайшие два-три дня.