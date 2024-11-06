Владимир Рогов, возглавляющий комиссию по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, заявил, что украинское руководство скрывает истинные потери после удара российских вооруженных сил по заводу «Мотор сич», передал ТАСС.

По его словам, после атаки на предприятие на место прибыли свыше 50 машин скорой помощи, в то время как официальная информация говорит лишь о шести погибших и 22 пострадавших.

Рогов добавил, что в этом цехе производились компоненты и двигатели для военных беспилотников. В настоящее время проводится оценка реальных потерь противника, так как украинские власти контролируют ситуацию, предотвращая размещение видео и фотографий с места происшествия.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье.