Когда пограничники Украины видят, что не могут задержать людей, переправляющихся в Румынию либо Венгрию, они открывают по ним огонь. Об этом рассказал Владимир Рогов, член Общественной палаты России. Его слова привели РИА Новости .

Общественник сообщил, что многие мужчины с Украины в попытке уклониться от мобилизации пытаются сбежать за рубеж. Когда пограничники с украинской стороны видят, что не успевают задержать беглецов, то открывают по ним огонь. Люди получают ранения и тонут.

«Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается», - указал он.

По его утверждению, замалчивание таких фактов происходит по прямой указке Вашингтона и руководства Евросоюза. Это делается, чтобы не портить репутацию правительства Зеленского. В действительности, счет убитым идет уже на десятки. Рогов заявил, что только ему уже известно о более чем двадцати подобных случаях.

Ранее Рогов заявил, что российская армия может дойти до украино-польской границы. Наступление ВС РФ в Харьковской области может привести к тому, что оборона ВСУ просто рухнет, поскольку ее глубина невелика. Украинские части не смогут закрепиться на новых рубежах, и им придется в беспорядке отступать.