Офицер Вооруженных сил Украины на запорожском фронте принял решение сдаться в плен и перейти на сторону России, предоставив информацию о командном пункте и координаты украинских войск. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передало РИА Новости.

«Показательный случай произошел на степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского», — сказал Рогов.

Он также добавил, что украинский военнослужащий указал на местонахождение командного пункта украинских боевиков и их стратегических позиций, после чего эти точки были атакованы.

По словам Рогова, все больше граждан Украины понимают, что режим Зеленского представляет собой убийственное чуждое тело, от которого следует избавиться как можно скорее. Сдача в плен этого офицера стала символом растущего недовольства украинских военных по отношению к действующим властям. Многие военнослужащие начинают осознавать, что текущая ситуация на фронте и в стране в целом приводит лишь к новым жертвам и разрушениям.

Ранее Алаудинов заявил о сдаче элитных подразделений ВСУ в плен в Курской области.