Алаудинов заявил о сдаче элитных подразделений ВСУ в плен в Курской области

«Но как бы оно ни было, все равно они (ВСУ) частенько уже принимают решение сдаваться в плен. И что интересно, это то, что подразделения, которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, вот как раз они тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых. И даже этим «айдаровцам», «азовцам» (представители признанных террористическими и запрещенных в РФ формирований – ред.), как вы видите, мы им сохраняем жизни, когда они принимают решение сдаться в плен. Поэтому я не знаю, конечно, каким образом они могут нам доказать, что кто-то, сдавшийся в плен, был расстрелян», — сказал Алаудинов.

Группы «Айдар»*, «Азов»* и другие принимали участие в операции Киева против мирного населения Донбасса, начатой украинскими властями в 2014 году после государственного переворота.

Эти формирования финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело за «использование запрещенных средств и методов ведения войны».

Ранее Алаудинов сообщил о желании пленного солдата ВСУ вступить в «Ахмат».

*Признаны в РФ террористическими и запрещены.