Рогов: в Бердянске прогремел мощный взрыв, город атакуют ВСУ

На юге Запорожской области в приморском городе Бердянск вечером в субботу, 19 октября, прозвучал громкий взрыв. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Согласно предварительной информации, украинские боевики попытались атаковать город с воздуха, сработала система ПВО.

«В Бердянске громко. В отдельных районах города — главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв», — написал Рогов.

Он добавил, что атака, предположительно, производилась при помощи боевого дрона. Подробности произошедшего и наличие пострадавших уточняются.

Накануне Украиной была атакована приграничная территория Брянской области. Всего над российским регионом уничтожили 13 вражеских дронов. Осколки одного из них из-упали на территории нежилого здания, после чего начался пожар. Также ВСУ попытались атаковать при помощи БПЛА Санкт-Петербург.