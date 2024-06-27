Рогов: в городе Мелитополь Запорожской области прогремел сильный взрыв

В Мелитополе, являющимся временно административным центром Запорожской области, поздно вечером в среду, 26 июня, прогремел сильный взрыв, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях член совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

По его словам, причина взрыва в настоящее время уточняется. Информации о пострадавших и характере прилета пока не приводится.

«В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв», — написал Рогов.

Он также предположил, что в городе, возможно работает ПВО, отражая очередную украинскую атаку.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как Вво время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.