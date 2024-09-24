Рогов: военные ВС РФ зашли на оккупированную ВСУ часть Угледара

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил РИА Новости , войска ВС России зашли на окраину Угледара в ДНР, на территории, находящиеся под контролем противника.

Угледар — одно из горячих направлений СВО. Недавно российские войска взяли город в клещи, заставив ВСУ выводить свои ударные группы. Побег не удался, в боевые действия показали, что украинские силы терпят поражение.

«В самом Угледаре начались боевые действия. Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются. Противник находится под угрозой окружения, возможна массовая сдача в плен», — сказал Рогов.

Ситуация для 72-ой бригады ВСУ складывается критическая, заключил Рогов.

Военнослужащий 24-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Станислав Бунятов отмечал, что ВС РФ активно продвигают в Угледар. У украинских военных уже нет перспективы обороны города.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 300 бойцов в Курской области.