Большая колонна Вооруженных сил Украины, которая собиралась на марш в Курскую область, была уничтожена в Сумской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Согласно оперативным данным, в Сумской области была поражена крупная колонна ВСУ ракетным комплексом «Искандер».

Как отметил Рогов, в составе колонны находились подразделения 47-й бригады, хорошо известной как «Магура», а также 82-й бригады ВСУ, которые активно участвовали в украинском контрнаступлении в Запорожской области летом прошлого года.

Эти силы готовились к отправке в Курскую область. Потери противника составляют как минимум несколько десятков бойцов, также уничтожена техника, которая сопровождала колонну, включая тяжелые бронемашины и бронетранспортеры.

Ранее сообщалось, что российские войска загнали ВСУ под Купянском в «масштабную ловушку».