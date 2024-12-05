Рогов: ВС России вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР

Российские подразделения вошли в населенные пункты Сухие Ялы и Константинопольское, которые находятся на западе Донецкой народной республики. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его слова привело РИА Новости.

Российским войскам удалось добиться успеха на кураховском направлении, южнее населенного пункта Курахово.

«Наши войска освободили плацдарм порядка 10 квадратных километров и вошли в южную часть села Сухие Ялы, а также продвинулись на глубину свыше 2 километров и вошли в восточную часть села Константинопольское», — указал общественник.

По его данным, на этом же участке ВС РФ смогли пробиться севернее села Анновка и зачистить от противника около 3 кв. км. территории.

Ранее Рогов сообщил, что российские бойцы вошли в населенный пункт Великая Новоселка. Этот успех был достигнут в ДНР на времевском направлении.