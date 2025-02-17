В интервью РИА Новости Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета и являющийся сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов, рассказал о том, что российские военные заняли позиции в селе Новоочеретоватое на времевском направлении.

Он сообщил, что в этом месте развернулись интенсивные боевые действия.

По информации от агентства, российские силы закрепились в южной и юго-восточной частях населенного пункта и продолжают активно наступать.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские подразделения уже входят в пределы Днепропетровской области. Разведгруппы регулярно проникают в этот регион по мере необходимости. По его утверждению, ситуация на фронте для украинских войск становится все более сложной на двух участках: в районе Покровска и возле Часова Яра.