Раскрыты подробности взрыва и обрушения дома под Тулой

Взрыв бытового газа, прогремевший утром в поселке Куркино Тульской области, полностью разрушил один из подъездов многоквартирного дома. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале о последствиях ЧП.

В ходе взрыва обрушились торцевая стена и перекрытия второго и третьего этажей, однако масштабной трагедии удалось избежать. По словам Миляева, в ходе разбора завалов не нашли людей.

«Под завалами людей нет. <...> Пострадавших четверо – они госпитализированы. Состояние здоровья пострадавших держим на контроле», — написал он.

Для обеспечения безопасности из соседних подъездов было эвакуировано десять человек, всем им предоставлено временное размещение в местной школе. Предварительную причину указала «Газета.ru» со ссылкой на Baza. Отметили, что взрыв произошел во время ремонтных работ, которые проводил 50-летний газовщик на первом этаже. В какой-то момент плановая процедура завершилась мощным хлопком, приведшим к разрушениям.

На месте происшествия работают следователи, которые уже возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств и виновных в нарушении правил безопасности.

Ранее сообщалось, что при взрыве самогонного аппарата в Волгоградской области пострадали три человека.