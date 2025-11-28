Роковой кадр: журналистка сорвалась со скалы во время фотосессии

По информации издания, девушка решила сделать фотографии живописного пляжа со старой смотровой площадки, расположенной на скалистом побережье Барранка-де-лос-Лобос. Во время съемки она потеряла равновесие и сорвалась с 25-метровой высоты.

Падение на прибрежные камни оказалось смертельным. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, констатировали у Лемби серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Спасателям удалось извлечь тело из-под основания скалы до начала прилива.

Местные жители неоднократно обращали внимание властей на неудовлетворительное состояние инфраструктуры смотровой площадки. По их словам, платформа и ведущая к ней лестница давно требуют ремонта, однако объект продолжает оставаться доступным для посещения туристами.

Ранее сообщалось, что двое альпинистов погибли при восхождении на гору Аораки в Новой Зеландии.