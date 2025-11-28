Роковой кадр: журналистка сорвалась со скалы во время фотосессии
Девушка упала с 25-метровой высоты при попытке сфотографировать пляж в Аргентине
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В аргентинском курортном городе Мар-дель-Плата трагически погибла журналистка Летисия Лемби, сообщило издание Daily Mail.
По информации издания, девушка решила сделать фотографии живописного пляжа со старой смотровой площадки, расположенной на скалистом побережье Барранка-де-лос-Лобос. Во время съемки она потеряла равновесие и сорвалась с 25-метровой высоты.
Падение на прибрежные камни оказалось смертельным. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, констатировали у Лемби серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Спасателям удалось извлечь тело из-под основания скалы до начала прилива.
Местные жители неоднократно обращали внимание властей на неудовлетворительное состояние инфраструктуры смотровой площадки. По их словам, платформа и ведущая к ней лестница давно требуют ремонта, однако объект продолжает оставаться доступным для посещения туристами.
Ранее сообщалось, что двое альпинистов погибли при восхождении на гору Аораки в Новой Зеландии.